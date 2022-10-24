‏ذي قار: الإهمال الحكومي يحرم 3 الاف خريج سنوياً من التدريب في مراكز التدريب المهني    



‏ذي قار: الإهمال الحكومي يحرم 3 الاف خريج سنوياً من التدريب في مراكز التدريب المهني    
2022/10/24 | 10:00 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
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