2022/10/24 | 10:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: كشفت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية عن تفاصيل عقد كيليان مبابي “الفلكي”،...

ظهرت المقالة تفاصيل عقد مبابي الخيالي مع باريس سان جرمان..



أموال بلا حصر أولاً على المسلة.

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