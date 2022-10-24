احداث تشرين الأول.. التربية تنفي منح درجات إضافية جديدة للمراحل المنتهية وغير المنتهية

2022/10/24 | 10:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: الاثنين 24 تشرين الاول 2022 التربية تنفي منح درجات إضافية جديدة...

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التربية تنفي منح درجات إضافية جديدة للمراحل المنتهية وغير المنتهية أولاً على المسلة.

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