نصيف: تسليم أمن المطار لشركة وهمية يسهل نقل المال المسروق للخارج

2022/10/24 | 10:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

أكدت النائبة عالية نصيف أن الهدف الذي كان يسعى وراءه الفاسدون من خلال طرد شركة (G4S) والمجيء بشركة بزنز إنتل لتولي الحماية الأمنية لمطار بغداد هو تسهيل هروب المسؤولين الفاسدين عند الحاجة وتهريب الأموال الى الخارج بهدف تبييضها.وقالت في بيان اليوم أنه :" بات واضحاً أن الهدف من تسليم مسؤولية أمن المطار الى شركة بزنز إنتل الوهمية المشبوهة هو السيطرة على الطيران المدني بشكل تام بدون وجود رقابة من جهة حكومية أو شركة نزيهة ومعروفة تم التعامل معها سابقاً، والغاية من ذلك تسهيل هروب المسؤولين الفاسدين عند الحاجة، ونقل المال العام المسروق الى الخارج بالطائرات لغرض غسيله ".وبينت نصيف :" لقد أكدنا مراراً وتكراراً ان أمن المطار هو من أهم وأخطر الملفات لكون الطيران بات أداة مهمة لمافيات الفساد، ولا نستبعد أن تكون أموال أمانات الضرائب المنهوبة قد تم تهريبها بالطائرات، وبالتالي على الجهات الرقابية والأمنية المعنية أن تضع يدها على هذا الملف وتقطع الطريق على الفاسدين، وأن تطلع على كافة بياناتنا السابقة بهذا الخصوص ".

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