عواصف رعدية وامطار غزيرة تضرب مناطق غرب وشمال العراق (فيديو)

2022/10/24 | 10:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

ضربت عواصف رعدية وامطار غزيرة، اليوم الاثنين، مناطق غرب وشمال البلاد.

واظهر مقطع فيديو حصلت عليه (بغداد اليوم)، هبوب عواصف رعدية لمناطق مختلفة من غرب الانبار وشمال تكريت وكركوك واربيل والسليمانية، فيما هطلت امطار غزيرة متفرقة في عدد من المناطق شمال العراق.

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