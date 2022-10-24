بالوثيقة.. سؤال نيابي لهيئة الإعلام والاتصالات عن تبرعها 200 مليون دينار لمكتب رئيس الوزراء

2022/10/24 | 10:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجه النائب عن كتلة صادقون، المنضوية في الاطار التنسيقي، فالح الخزعلي، سؤالا نيابيا لهيئة الأعلام والاتصالات عن تبرعها بمبلغ 200 مليون دينار لمكتب رئيس الوزراء.

وقال الخزعلي، بحسب وثيقته الموجهة الى الهيئة، وحصلت عليها (بغداد اليوم)، إنه "ماهي اسباب قيام هيئتكم بالتبرع للمكتب الاعلامي لمكتب رئيس مجلس الوزراء بمبلغ 200 مليون دينار مع العلم ان مكتب رئيس مجلس الوزراء يتمتع بموازنة مستقلة".

واضاف الخزعلي، ضمن وثيقة السؤال النيابي، أنه "حددت التعليمات والقرارات النافذة السقف الاعلى للتبرع بما لايتجاوز 100 مليون دينار، فما هو السند الدستوري والقانوني للتبرع بمبلغ يتجاوز الحد الاعلى للتبرع المسموح به قانونا؟".

وهذا نص الوثيقة:

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