2022/10/24 | 10:05 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WfI3dSywII8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. واسط.. افتتاح وحدة العناية المركزة للخدج في مستشفى الزهراء في الكوت بأحدث الأجهزة المتطورة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. واسط.. افتتاح وحدة العناية المركزة للخدج في مستشفى الزهراء في الكوت بأحدث الأجهزة المتطورة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).