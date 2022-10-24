القبض على 6 متهمين بمناطق متفرقة في بغداد

2022/10/24 | 10:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، القبض على 6 متهمين وفق مواد قانونية مختلفة في العاصمة بغداد.

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