بطول 1200 قدم.. افتتاح أطول جسر معلق بالعالم في أمريكا

2022/10/24 | 10:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطول جسر معلق في العالم مفتوح الآن للجمهور بولاية ميشيغان.بطول 1200 قدم، يوفر Sky Bridge في ميشيغان بمنطقة Boyne Mountain مساحة أكثر من ألف قدم لسطح المشي

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