فوج أمني يقتحم مجمعاً سكنياً لإخلاء 400 مسيحي في بغداد

2022/10/24 | 10:14 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة كشفت مصادر مطلعة، عن صدور أوامر بإخلاء نحو (120) أُسرة مسيحية من إحدى المجمعات السكنية في بغداد خلال الشهرين المقبلين.وقالت وكالة الأنباء الكاثوليكية الامريكية في تقرير لها تابعته (ايزيدي 24)، إن “مئات المسيحيين مهددون بالترحيل من مجمع يأويهم في بغداد مع حلول فصل الشتاء، بمهلة لا تتعدى نهاية رأس السنة، …

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