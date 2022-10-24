2022/10/24 | 10:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني نفت وزارة التربية، اليوم الاثنين ،وجود قرارات بمنح درجات إضافية جديدة للمراحل المنتهية أو غير المنتهية، عقب قرار منح الخمس درجات الذي صدر أمس لتلاميذ مرحلة الخامس الابتدائي.وقال المتحدث الرسمي باسم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية: لا وجود لدرجات إضافية جديدة المركز الخبري الوطني.

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