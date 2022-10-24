القبض على 5 متهمين بـ

2022/10/24 | 10:39 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الاثنين، القاء القبض على خمسة متهمين بالإرهاب لقيامهم بالدكة العشائرية في بغداد.

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