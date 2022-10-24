رسميا.. العراقي شوان جلال مدربا لحراس مرمى نيوكاسل

2022/10/24 | 10:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي،

اليوم الجمعة، تعيين العراقي شوان

جلال، مدربًا لحراس مرمى الفريق الأول

الذي ينافس في بطولة الدوري الممتاز.

وقال جلال، في تصريح للموقع الرسمي

للنادي اليوم الجمعة: "س

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