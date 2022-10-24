تعرف على ترتيب الدوري الإسباني بعد تغلب برشلونة برباعية على بيلباو وتمسكه بالوصافة ومطاردة ريال مدريد

2022/10/24 | 10:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحرز النجم الفرنسي الدولي عثمان

ديمبلي هدفا وصنع 3 أهداف أخرى، ليقود

فريقه برشلونة لاكتساح ضيفه أتليتك

بيلباو 4 - صفر، يوم الأحد، في المرحلة

الحادية عشر لبطولة الدوري الإسباني

لكرة القدم.

افتتح ديمبل

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