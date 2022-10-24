عراقيان وإيطالي متهمان بتهمة تسهيل الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا

2022/10/24 | 10:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خضع ثلاثة أشخاص، هم عراقيان وإيطالي،

للتحقيق في إيطاليا بزعم مساعدة

مهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي على

دخول الأراضي الإيطالية والإقامة فيها

بطريقة غير شرعية قبل الوصول إلى وجهتهم

النهائية، وهي فرنسا

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