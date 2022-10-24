 الكهرباء تخطط لاطلاق جولة جديدة من مشاريع استثمار الطاقة المتجددة بالعراق

2022/10/24 | 10:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

كشفت وزارة الكهرباء عن عزمها تنظيم جولة تراخيص ثانية لإنتاج الطاقة المتجددة خلال العام المقبل بواقع 12 ألفاً و500 ميغاواط.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء أحمد موسى العبادي في تصريح اوردته صحيفة"الصباح" إن "الوزارة تمكنت خلال جولة التراخيص الأولى للطاقة الشمسية من إبرام عقود مع شركات عالمية وهي (باور) الصينية و(توتال) الفرنسية وتحالف (ستاتنك) النرويجية و(مصدر) الإماراتية لإنتاج 7 آلاف و500 ميغاواط".

ولفت إلى أن " هناك جولة تراخيص ثانية ستجري خلال العام المقبل 2023 لإنتاج 5 آلاف ميغاواط كمقترح أولي، اعتماداً على الشركات الوطنية لأصحاب رؤوس الأموال المحلية ومقاولين من شركات رصينة وفق شروط تتمثل بالمواصفات والسقف الزمني والأسعار، لكن الوزارة تركز على رفع الإنتاج إلى 12 إلفاً و500 ميغاواط من الطاقة الشمسية.

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