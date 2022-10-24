جنايات ميسان: السجن المؤبد بحق تجار مخدرات ضبط بحوزتهم مواد مخدرة

2022/10/24 | 10:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اصدرت محكمة جنايات ميسان حكما بالسجن المؤبد بحق احد المجرمين بعدما ضبطت بحوزته (4) كيلو غرام من المواد المخدرة عن جريمة المتاجرة بها.

وذكر مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أنه “تم القاء القبض على المجرم من قبل إحدى السيطرات الأمنية في مدينة العمارة خلال توجهه الى بغداد وبحوزته المواد المخدرة”.

وفي السياق نفسه اصدرت المحكمة ذاتها حكماً بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات ضبط بحوزته (15) كيلو من المواد المخدرة بعد ان تم القبض عليه اثناء نقله المواد المخدرة من قضاء قلعة سكر.

مضيفاً أن “الحكم بحق المجرمين يأتي استنادا لاحكام المادة 28/ اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017”.

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