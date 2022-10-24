مصرف الرافدين يعلن استمرار تقديم قروضه للمواطنين واقبال واسع على فروع البنك

2022/10/24 | 10:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، استمرار فروعه في بغداد والمحافظات بتقديم الخدمات المصرفية لزبائنه وبـ”انسيابية ووتيرة متسارعة”.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان إن “فروعه تشهد إقبالاً واسعاً من قبل الزبائن لفتح الحسابات المصرفية والتقديم على القروض بمختلف أنواعها والتسهيلات … Readmore

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