سيول وبيونغ يانغ تطلقان عيارات تحذيرية على الحدود البحرية

2022/10/24 | 10:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم كانغ جين-كيو قال جيش كوريا الجنوبية الإثنين إنه أطلق عيارات تحذيرية على سفينة كورية شمالية عبرت حدود الأمر الواقع للبلدين، ما دفع كوريا الشمالية إلى إطلاق عيارات تحذيرية في المقابل.وأجرت بيونغ يانغ سلسلة من التجارب على الأسلحة، بما … Readmore

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