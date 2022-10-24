2022/10/24 | 10:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من أزمة التكليف الى تشكيل الحكومة العراقية ..والحبل على الجرار! | من بغداد مع نجم الربيعي

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