2022/10/24 | 10:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن ترسل فرقة “النسور الصارخة” لضرب روسيا و ايران | رأس السطر

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