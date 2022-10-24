عالية نصيف تحذر: تسليم امن المطار لشركة وهمية يسهل نقل المال العام المسروق الى الخارج

2022/10/24 | 11:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف ان الهدف الذي كان يسعى وراءه الفاسدون من خلال طرد شركة (G4S) والمجيء بشركة بزنز إنتل لتولي الحماية الأمنية لمطار بغداد هو تسهيل هروب المسؤولين الفاسدين عند الحاجة وتهريب الأموال الى الخارج بهدف تبييضها.

وقالت في بيان اليوم :” بات واضحاً أن الهدف من تسليم مسؤولية أمن المطار الى شركة بزنز إنتل الوهمية المشبوهة هو السيطرة على الطيران المدني بشكل تام بدون وجود رقابة من جهة حكومية أو شركة نزيهة ومعروفة تم التعامل معها سابقاً، والغاية من ذلك تسهيل هروب المسؤولين الفاسدين عند الحاجة، ونقل المال العام المسروق الى الخارج بالطائرات لغرض غسيله “.

واضافت نصيف :” لقد أكدنا مراراً وتكراراً ان أمن المطار هو من أهم وأخطر الملفات لكون الطيران بات أداة مهمة لمافيات الفساد، ولا نستبعد أن تكون أموال أمانات الضرائب المنهوبة قد تم تهريبها بالطائرات، وبالتالي على الجهات الرقابية والأمنية المعنية أن تضع يدها على هذا الملف وتقطع الطريق على الفاسدين، وأن تطلع على كافة بياناتنا السابقة بهذا الخصوص “.

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