طقس غائم جزئيا وانخفاض بدرجات الحرارة .. اليومين المقبلين

2022/10/24 | 11:05 - المصدر: وكالة خبر

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توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد طقسا غائما جزئيا الى غائم خلال اليومين المقبلين ، مع انخفاض بدرجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة :” ان طقس يوم غد الثلاثاء سيكون في عموم مناطق البلاد غائما جزئيا ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقتين الشمالية والوسطى ومقاربة لليوم السابق في الجنوبية .



شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة”.

وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد اليوم الاثنين 21 مئوية والعظمى 32 مئوية”.

واضاف البيان :” ان طقس الاربعاء سيكون في عموم مناطق البلاد غائما جزئيا مع فرصة لتساقط امطار في المنطقتين الشمالية والوسطى ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة”.

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