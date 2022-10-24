الديوانية.. بدء موسم حصاد شاي الكجرات النادر وسط غياب الخطط الحكومية (صور)

2022/10/24 | 11:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

بدأ المزارعون في محافظة الديوانية، اليوم الإثنين، بقطف ثمار واوراق شاي الكجرات وتزويد الأسواق بها، مع حلول موسم حصادها.

وأفاد مراسل (بغداد اليوم)، ان حصاد محصول شاي الكجرات والذي يعتبر من اجود انواع الشاي والعصائر في المنطقة، بدأت عملية حصاده صباح هذا اليوم".

واضاف ان "الحصاد جرى في اكبر مزرعة والتي تقع في قضاء السنية بالمحافظة".

وتغيب الخطط الحكومية عن استثمار هذه الثروة الزراعية التي تعد مميزة ونادرة في العالم.

ويشار الى أن انتاج محافظة الديوانية من شاي الكجرات سنويا لا يتجاوز الـ10 أطنان، والسبب في ذلك يعود إلى عدم وجود دعم حكومي لزراعة هذا المحصول الذي يعد واحدا من اجود انواع الشاي في العالم.

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