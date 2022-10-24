2022/10/24 | 11:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميساناصدرت محكمة جنايات ميسان، اليوم الإثنين، حكماً بالسجن المؤبد بحق احد المجرمين بعدما ضبطت بحوزته (4) كيلو غرام من المواد المخدرة عن جريمة المتاجرة بها.وذكر المكتب الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "تم القاء القبض على المجرم من قبل إحدى السيطرات الأمنية في مدينة العمارة خلال توجهه الى بغداد وبحوزته المواد المخدرة".واضاف: "في السياق نفسه اصدرت المحكمة ذاتها حكماً بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات ضبط بحوزته (15) كيلو من المواد المخدرة بعد ان تم القبض عليه اثناء نقله المواد المخدرة من قضاء قلعة سكر".واشار الى أن "الحكم بحق المجرمين يأتي استنادا لاحكام المادة 28/ اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السجن المؤبد لتاجري مخدرات ضُبطت بحوزتهما مواد مخدرة في ميسان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السجن المؤبد لتاجري مخدرات ضُبطت بحوزتهما مواد مخدرة في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).