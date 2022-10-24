شريحة العلوميين يتظاهرون وسط بغداد للمطالبة بصرف رواتبهم (فيديو)

2022/10/24 | 11:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد مراسل ( بغداد اليوم)، اليوم الاثنين، بانطلاق تظاهرة لشريحة العلوميين امام وزارة المالية في بغداد.

وقال مراسلنا، إن تظاهرة لشريحة العلوميين انطلقت امام وزارة المالية وسط العاصمة بغداد للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ عشرة أشهر.

يشار الى أن شريحة العلوميين من الصادر اوامر توظيفهم منذ نهاية 2021 لا يزالون يمارسون عملهم في المؤسسات الصحية دون صرف رواتبهم المتأخرة.

وبحسب تظاهرات هذه الشريحة السابقة، فهناك عدة متطلبات تريدها وزارة المالية من وزارة الصحة بارسال اسماء قوائم الحذف والاستحداث وغيرها من اجل صرف رواتب العلوميين الجدد.

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