السعودية.. بيان من صندوق الثروة بشأن

2022/10/24 | 11:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الاثنين، إطلاق شركة جديدة باسم "تطوير منتجات الحلال" وذلك بهدف " الاستثمار في تطوير وتوطين قطاع صناعة منتجات الحلال في المملكة".

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