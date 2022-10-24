2022/10/24 | 11:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني الوفد الخليجي يزور ملعبي الميناء والمدينة الرياضية ويعرب عن ثقته ببطولة متميزة في خليجي 25.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الوفد الخليجي يزور ملعبي الميناء والمدينة الرياضية..



صور المركز الخبري الوطني.

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