الأمن الروسي يحبط عملية إرهابية أعدها أنصار “داعش” في بياتيغورسك

2022/10/24 | 11:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية FSB عن اعتقال بعض أنصار تنظيم “داعش” الإرهابي في مدينة بياتيغورسك بإقليم ستافروبول الروسي، بتهمة الإعداد لتفجيرات في قسم الشرطة بالمدينة.وأشارت الهيئة إلى أنها حصلت على […]

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