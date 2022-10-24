أقوى من المتوقع.. الصين تعلن بياناتها الاقتصادية بعد تنصيب شي جين بينغ لولاية ثالثة

2022/10/24 | 11:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت الصين بيانات الناتج المحلي الإجمالي وبيانات اقتصادية أخرى، الاثنين، وقد جاءت أقوى من المتوقع، وذلك بعد يوم واحد فقط من فوز شي جين بينغ بولاية ثالثة تاريخية في السلطة بعد اختتام التجمع السياسي الكبير للحزب الشيوعي الحاكم.

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