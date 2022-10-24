الانواء الجوية: استمرار فرص تساقط الأمطار وانخفاض قليل بدرجات الحرارة

2022/10/24 | 11:41 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أشارت هيئة الأنواء الجوية، الاثنين، 24 تشرين الاول، 2022، إلى أن...

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