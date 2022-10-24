خليجي البصرة في المضمون

2022/10/24 | 11:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: محمد حمدي

سنكون يوم غد الثلاثاء على موعد حقيقي

لم يكتب له النجاح طيلة 13 سنة حاولنا بها

بشقّ الأنفس الفوز بتنظيم بطولة كأس

الخليج الكروية في البصرة حتى أضحى

مجرّد التفكير في البطولة لدى الجماهي

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