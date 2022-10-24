انخفاض كبير باسعار صرف الدولار في كربلاء

2022/10/24 | 11:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت أسعار صرف الدولار، اليوم

الاثنين، بشكل كبير في الأسواق المحلية

بكربلاء.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار 146000 دينار

لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء

الدولار 145500 دينار لكل 100 دولار.

وقرر ا

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