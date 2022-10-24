2022/10/24 | 11:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت أسعار صرف الدولار، اليوم

الاثنين، في البورصة المحلية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 146.400 دينار

لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء

الدولار 146.300 دينار لكل 100 دولار.

وسجَّلت أسعار بيع الد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار الدولار تنخفض أمام الدينار العراقي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار الدولار تنخفض أمام الدينار العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).