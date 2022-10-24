2022/10/24 | 11:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر أسطورة كرة القدم بيليه شريط فيديو على حسابه في إنستغرام شكر فيه جميع من بعث له بالتهاني بمناسبة عيد ميلاده الـ82 .وأصبح خروج أسطورة البرازيل وكرة القدم بيليه من المنزل نادراً بسبب معاناته من المرض وإن خرج يكون على كرسي متحرك، لكنه بقي يتواصل مع متابعيه من فترة إلى أخرى عبر وسائل التواصل …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيليه يشكر المهنئين بعيد ميلاده الـ82) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيليه يشكر المهنئين بعيد ميلاده الـ82) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).