السوداني يتسلم دعوة لزيارة باكستان وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون التجاري والاقتصادي

2022/10/24 | 11:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

تسلَّم رئيس مجلس الوزراء المكلَّف محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، دعوة لزيارة جمهورية باكستان.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف، في بيان أن "السوداني، استقبل، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى العراق احمد أمجد علي".

وأعرب السوداني خلال اللقاء، عن "رغبة الحكومة المقبلة في تعزيز التعاون الثنائي مع باكستان في المجالات العسكرية، لاسيما التسليح والتدريب، وأهمية تنشيط السياحة الدينية بين البلدين، فضلاً عن تنسيق المواقف في المنتديات الدولية بما يصب فيه مصلحة الشعبين الصديقين".

من جانبه نقل السفير الباكستاني "تهنئة حكومة بلاده الى السوداني بمناسبة تكليفه، وتأكيد ثقتها بنجاحه في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، وقدرته على إدارة الدولة ومواجهة التحديات الراهنة".

وقدم السفير لرئيس الوزراء المكلف دعوة لزيارة باكستان مستقبلاً، لتوقيع مذكرة تفاهم في مجال التعاون التجاري والاقتصادي.

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