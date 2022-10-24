2022/10/24 | 11:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VHCWmt2xo8o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جولة صباح دجلة بـسوق بعقوبة أقدم سوق في ديالى) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جولة صباح دجلة بـسوق بعقوبة أقدم سوق في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).