2022/10/24 | 11:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد من إلقاء القبض على خمسة متهمين لقيامهم (بالدكة العشائرية) ضمن منطقة السيدية في بغداد، حيث تمت عملية القبض بعد أن استخبرت مفارز مكتب البياع لمكافحة الإجرام حول تعرض إحدى الدور السكنية لإطلاق عيارات النار من خمسة أشخاص، حيث تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث بعد التحري وجمع المعلومات التي أثمرت عن القبض على المتهمين الذين تم عرض أوراقهم التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفهم وفق أحكام المادة ٤ من قانون مكافحة الإرهاب لينالوا جزاءهم العادل .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 5 متهمين بالإرهاب لقيامهم بـ’الدكة’ العشائرية في بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال 5 متهمين بالإرهاب لقيامهم بـ’الدكة’ العشائرية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).