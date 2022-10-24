غلق الجسر المعلق من جهة الكرادة وسط بغداد

2022/10/24 | 11:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بغلق الجسر المعلق امام حركة سير المركبات وسط بغداد.

وقال المصدر، لــ (بغداد اليوم)، إن "القوة الماسكة للمنطقة الخضراء اغلقت بوابة الجسر المعلق من جهة منطقة الكرادة امام حركة سير المركبات كليا".

واضاف، أن "اسباب الاغلاق غير معلومة، وسط انتشار امني مكثف للقوات الامنية".

وشهدت المنطقة الخضراء، وسط العاصمة بغداد، صباح اليوم الإثنين، اجراءات أمنية مشددة تسببت بزحامات خانقة حول مداخل المنطقة.وقال مراسلنا ان "القوة الماسكة للمنطقة الخضراء قامت باجراءات امنية مشددة ومنعت دخول العجلات التي تقل اكثر من شخصين"، لافتاً الى ان "هذه الإجراءات تسبببت بزحامات خانقة حول مداخل ومخارج المنطقة الخضراء".

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