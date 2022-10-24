الأمين العام للاتحاد القطري يصل البصرة لحضور قرعة خليجي 25

2022/10/24 | 11:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرةاعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن وصول الامين العام للاتحاد القطري، منصور الانصاري، الى البصرة لحضور قرعة خليجي 25.وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "الامين العام للاتحاد القطري، منصور الانصاري، وصل اليوم الى البصرة لحضور وقائع قرعة خليجي 25، التي تقام يوم غد الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٥ بفندق "جراند ميلينيوم البصرة".وتابع ان "الوفد القطري تألف من منصور الانصاري الامين العام لاتحاد الكرة القطري وهاني بلان عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد وفهد ثاني مدير ادارة التطوير باتحاد الكرة ومحمد الفلاسي مساعد مدير مكتب رئيس الاتحاد وفيصل البلوشي والاعلامي علي عيسى وعبدالله الشيباني وعوض الجيد الكباشي".

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