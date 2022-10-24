"لسنا دولة بترولية".. مصر تدرس تحولا تاريخيا بشأن سعر صرف الجنيه والدولار

2022/10/24 | 12:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، الأحد، إن البنك يدرس استحداث مؤشر للجنيه المصري يقيس أداء العملة المصرية مقابل سلة من العملات وعناصر أخرى مثل الذهب، وذلك في مسعى "لتغيير الثقافة والفكر" بشأن ارتباط سعر الصرف بالدولار.

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