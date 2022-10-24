2022/10/24 | 12:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلن مصرف الرشيد، اليوم الإثنين ،اطلاق وجبة جديدة من السلف الشخصية البالغة (10) مليون دينار بالاضافة الى السلفة التكميلية البالغة (5) مليون دينار .واوضح المكتب الاعلامي في بيان تلقاه /المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرشيد يعلن إطلاق وجبة جديدة من السلف الشخصية والتكميلية المركز الخبري الوطني.

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