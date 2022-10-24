بعثة تنقيب إيطالية تباشر العمل بتل ’زرغل’ الاثري شمال ذي قار

2022/10/24 | 12:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

أعلنت مفتشية اثار ذي قار اليوم، الاثنين مباشرة البعثة التنقيبية الاثارية الايطالية بموسمها الجديد بعد وصولها الى منطقة تل زرغل شمال محافظة ذي قار .

وقال مدير مفتشية الاثار شامل الرميض في بيان ان البعثة الإيطالية للتنقيب وصلت الى محافظة ذي قار للمباشرة بالموسم الجديد في تل زرغل الاثري .

وأضاف ان البعثة الإيطالية والمكونه من 8 افراد كوجبة أولى وصلت الى مدينة الناصرية وباشرت اعمالها في التنقيب في موسمها الرابع بموقع تل زرغل الاثري بقرية ال نايف بقضاء الدواية شمال شرقي محافظة ذي قار .

واكد ان البعثة الإيطالية يرافقها فريق من اثار ذي قار لتلبية كافة الاحتياجات اللازمة لها ، موضحا ان البعثة اكتشفت مباني يعتقد انها حكومية تعود للعصر السومري بالإضافة اختام واحجار .

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