إيران تحذر السعودية من التدخل في شؤونها الداخلية

2022/10/24 | 12:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذر قائد القوة البحرية بالحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري السعودية من التدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية، داعيا إلى “وقف التحريض الإعلامي السعودي ضد إيران”.وأكد الأدميرال تنكسيري أن “القوى الاستكبارية تجد مصلحتها في إثارة الفتن والخلافات بين دول المنطقة”، مشيرا إلى أن “وسائل الإعلام التابعة للاستكبار العالمي تقوم بتخويف العالم والمنطقة […]

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