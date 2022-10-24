السوداني يتلقى أول دعوة لزيارة خارجية

2022/10/24 | 12:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابدى رئيس مجلس الوزراء العراقي

المكلّف محمد السوداني، اليوم الاثنين،

رغبة حكومته المقبلة في تعزيز التعاون

مع باكستان في المجالات العسكرية

وتنشيط السياحة.

وقال مكتبه الاعلامي، إن السوداني

استقبل، أ

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