2022/10/24 | 12:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

بعد أن انتشرت فضيحة الثلاثة مليار

دولار التي سرقت من اموال الضرائب

وتناقلتها صفحات الفيسبوك باعتبارها

حدثاً زلزل الحياة السياسية في العراق،

كان بالإمكان أن تنتهي الحكاية عند

البيان الذ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قبل البوتوكس وبعده) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قبل البوتوكس وبعده) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).