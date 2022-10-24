مصرف الرشيد يطلق وجبة جديدة من السلف الشخصية والسلفة التكميلية

2022/10/24 | 12:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اعلن مصرف الرشيد عن اطلاق وجبة جديدة من السلف الشخصية البالغة (١٠) مليون دينار بالاضافة الى السلفة التكميلية البالغة (٥) مليون دينار

واوضح المكتب الاعلامي ان التقديم على السلف الشخصية والسلفة التكميلية الكترونيا من خلال تطبيق مصرف الرشيد ولا يوجد وسيط بين المصرف والزبون

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