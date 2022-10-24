2022/10/24 | 12:57 - المصدر: وكالة خبر

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اعلنت قيادة عمليات بغداد ضبط مرأب لخزن وتهريب المشتقات النفطية وغلق عدد من المعارض وساحات وقوف العجلات غير المرخصة في مختلف قواطع المسؤولية.

وذكر بيان للقيادة :” ان قوة من فرقة المشاة الحادية عشرةضبطت مرأبا يستخدم لخزن وتهريب المشتقات النفطية حيث تم العثور على عجلة نوع “ميتسوبيشي” لنقل المنتوج واربعة خزانات للوقود سعة (١٠٠٠) لتر مع مضخة وعدد من الصفائح المعدنية ، ضمن مناطق شرقي بغداد بجانب الرصافة.

وفي سياق متصل استمرت لجنة متابعة معارض وساحات وقوف السيارات بواجباتها بالتنسيق مع القطعات الماسكة، حيث تم غلق عدد من المعارض والساحات غير المرخصة .

واوضح :” ان هذه اللجنة قد شكُلت لغرض متابعة وتدقيق عمل تلك الساحات، والاطلاع على نفاذية موافقاتها الأصولية الصادرة من الدوائر المختصة، مجددة الدعوة لأصحاب تلك المعارض بالإسراع بأكمال موافقاتهم الأصولية لغرض الاستمرار بعملهم.

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