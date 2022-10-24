الاتحاد الخليجي يحدد آلية قرعة “خليجي 25” بالبصرة

2022/10/24 | 13:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم، اعتماد تصنيف الاتحاد الدولي للمنتخبات في قرعة “خليجي 25” بالبصرة المقرر إقامتها غداً الثلاثاء.

وذكر اتحاد الخليج العربي في بيان أن “لجنة المسابقات باتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، عقدت اجتماعها أمس الأحد الموافق 23 الجاري بفندق جراند ميلينيوم البصرة، والذي عُقد على هامش قرعة خليجي 25”.

وبين أن “الاجتماع ترأسه حميد الشيباني – اليمن – رئيس اللجنة، وبحضور / محمد هزام الظاهري – الإمارات- نائب رئيس اللجنة، وبتواجد أعضاء اللجنة كل من / راشد الزعبي – البحرين، وصلاح القناعي – الكويت، وأحمد الحرمي – قطر، وخالد المقرن – السعودية، وقتيبة الغيلاني – عُمان، وشهاب أحمد- العراق”.

وتابع “تم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال، حيث تم الاطلاع على جاهزية المنشآت الرياضية لاستضافة البطولة ومقار إقامة المنتخبات المشاركة من خلال الفنادق المرشحة للاستضافة”.

وأكمل “كما ناقشت اللجنة آلية إجراء القرعة وفقاً للمادة الخامسة من لائحة المسابقات، حيث سيتم الاعتماد على التصنيف الأخير للفيفا لتوزيع مستويات المنتخبات المشاركة عند إجراء القرعة والمقرر لها غداً الثلاثاء عند الساعة 11:00 صباحاً”.

وأكدت اللجنة على “دعمها الكامل لإنجاح إقامة البطولة في العراق وفق الظروف الممكنة”، مشيدة بـ”الجهود المبذولة من الاشقاء العراقيين لاستضافة البطولة”، مطالبة بـ”وجود تسهيلات دخول للمشجعين لحضور البطولة”.

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