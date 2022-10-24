مراسلة CNN تستطلع آراء البريطانيين مع احتدام المنافسة على زعامة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء

2022/10/24 | 13:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع احتدام المنافسة على زعامة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء في المملكة المتحدة، وانسحاب بوريس جونسون من السباق، ووصول ريشي سوناك إلى الحد الأدنى للمضي قدما، تزور مراسلة CNN آنا ستيوارت سوقا للأدوات المستعملة في جنوب لندن لاستطلاع رأي العامة.

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